Toulouse Tableaux vivants Couvent des Jacobins Toulouse, 27 décembre 2023, Toulouse. Tableaux vivants 27 décembre 2023 – 4 janvier 2024 Couvent des Jacobins Le temps d’une photo, immergez-vous dans l’univers magique du couvent, en costume de la fin du Moyen Âge. A une table de fête ou derrière le lutrin des copistes, des petites mises en scène en forme de saynètes médiévales vous permettront de repartir avec un selfie-souvenir inoubliable du Couvent > Accès libre

> Service proposé gratuitement Photo : ©Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T15:00:00+01:00 – 2023-12-27T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne

