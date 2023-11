Jeux médiévaux de plateaux Couvent des Jacobins Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Jeux médiévaux de plateaux 23 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Couvent des Jacobins

Des jeux sont à votre disposition dans le cloître pendant tout l’été : merelle, jeu du moulin, alquerque, échecs etc. A deux ou en famille, venez vous initier aux jeux d’autrefois à l’ombre et au calme du couvent… Une occasion rêvée pour faire une pause dans votre parcours de visite et partager un moment complice dans le cadre enchanteur du cloître. Lequel d’entre vous l’emportera ?

> Mis à disposition gratuitement dans le cloître

> Tarifs billet d’entrée cloître : 5€/ 3€

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

2024-01-07T10:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

jeux Moyen Âge