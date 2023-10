Guinguette d’hiver Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Guinguette d’hiver Couvent des Jacobins Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse. Guinguette d’hiver Vendredi 8 décembre, 18h30 Couvent des Jacobins L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles, sans réservation. Cet hiver, le Couvent des Jacobins vous propose une soirée guinguette exceptionnelle et gratuite le vendredi 08 décembre, de 18h30 à 22h30. Profitez d’une programmation musicale médiévale, conviviale et festive dans le cadre enchanteur du réfectoire et du cloître. Le tout accompagné d’une savoureuse restauration sur place. Au Programme ! De la musique médiévale et une piste de danse : bal-concert par Pescaluna. Initiation aux danses médiévales pour les plus téméraires. De quoi grignoter : Spécialités médiévales avec « Les Délices de l’Histoire » et le food truck « Chez Pelé et Tondu ». Boissons fraîches… et chaudes : bières et vin (chaud!), tisanes et hypocras… Des costumes prêtés gracieusement ! Apprêtez-vous à revêtir sur place de majestueux costumes médiévaux. Vous pouvez aussi venir avec le vôtre. Des jeux de plateaux médiévaux pour défier vos amis. Et un accueil plein de surprises avec les comédiens et jongleurs de Belli Mercator ! Vos pieds commencent à bouger, c’est plus fort que vous ?… Approchez, approchez, entrez dans la ronde et laissez-vous guider par le maître de danse. Venez venir vivre l’histoire aux Jacobins… ! Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00 guinguette hiver Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Couvent des Jacobins Toulouse latitude longitude 43.603382;1.439424

Couvent des Jacobins Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/