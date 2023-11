Cet évènement est passé La vie aux Jacobins au Moyen Âge Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse La vie aux Jacobins au Moyen Âge Couvent des Jacobins Toulouse, 22 novembre 2023, Toulouse. La vie aux Jacobins au Moyen Âge 22 novembre 2023 – 3 avril 2024 Couvent des Jacobins https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228539478166 Le Moyen Âge est une période dynamique pour Toulouse. Au 14e siècle, en plein cœur de ville s’élèvent les Jacobins, couvent dominicain en pleine activité et ouvert sur la cité.

Découvrez le quotidien de ces frères durant la période médiévale, à travers des reconstitutions illustrées. Accès à l’exposition inclus dans le billet d’entrée.

Illustration : @Stacher Design Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228539478166 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

frères dominicains

