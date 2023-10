Le secret des bâtisseurs Couvent des Jacobins Toulouse, 27 octobre 2023, Toulouse.

Le secret des bâtisseurs 27 – 29 octobre Couvent des Jacobins

En famille, apprenez à construire des voûtes romanes ou gothiques. Derrière cet art de bâtir, vous découvrirez les talents et les outils des artisans qui ont mené les chantiers les plus prestigieux du Moyen Âge dont les constructions ont traversé les siècles. Pige, pas, coudés, empan, corde à treize nœuds ou encore « cage à écureuil », toutes ces techniques n’auront plus aucun mystère pour vous. Oserez-vous relever les défis des bâtisseurs du passé ? C’est à vous de jouer !

> Accès libre – sans réservation

> Durée : 30 min

> Gratuit

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France

