Miss Grumpy mène l’enquête Couvent des Jacobins Toulouse, 26 octobre 2023, Toulouse.

Miss Grumpy mène l’enquête 26 octobre et 30 novembre Couvent des Jacobins sur réservation uniquement

Visite EXTRAordinaire

Miss Grumpy, pur produit anglais made in Leamington Spa, vous embarque dans une aventure pleine de mystères et de loufoqueries au cœur du couvent des Jacobins.

A la manière d’une Agatha Christie en bas de contention, elle se lancera à la recherche de traces du passé dans une enquête déjantée. Venez jouer aux détectives avec ce personnage fantaisiste : Humour british, frissons et excentricité garantis ! Une manière originale et amusante de découvrir le monument.

Cette activité est proposée dans le cadre des visites EXTRAordinaires : des visites insolites et privilégiées lors desquelles vous serez accueilli en dehors des horaires d’ouverture au public.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T18:30:00+02:00 – 2023-10-26T19:30:00+02:00

2023-11-30T18:30:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00

insolite visite guidée