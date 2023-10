Historia y arquitectura – ESP Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Historia y arquitectura – ESP Couvent des Jacobins Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse. Historia y arquitectura – ESP 14 octobre – 9 décembre Couvent des Jacobins Visita guiadia en español Los Jacobinos, convento dominico edificado en 1229, constituye un testimonio excepcional del gotico meridional. Esta arquitectura de ladrillo aplica los principios elaborados para las catedrales del Reino de Francia.

Visita del convento y sus espacios : iglesia, sacristia, claustro, sala capitular, capilla de San Antonin y refectorio. Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228764461055 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00 espagnol espanol Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Couvent des Jacobins Toulouse latitude longitude 43.603382;1.439424

Couvent des Jacobins Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/