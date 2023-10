Histoire et architecture – FR Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Histoire et architecture – FR Couvent des Jacobins Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse. Histoire et architecture – FR 12 octobre – 31 décembre Couvent des Jacobins Visite guidée en français Laissez-nous vous conter des siècles d’histoire du Couvent des Jacobins, du 13e siècle jusqu’à la période révolutionnaire. Cet ancien couvent médiéval est un pur joyau gothique méridional. La légèreté des voûtes de l’église qui s’élèvent à 28 mètres de hauteur grâce au fameux « palmier » vous saisira.

En compagnie du guide, poursuivez la visite et découvrez les trésors architecturaux et picturaux du cloître, de la chapelle Saint-Antonin, de la salle capitulaire et du réfectoire. Seul, en famille ou avec des amis, vous découvrirez tous les secrets de ce monument d'exception…

Couvent des Jacobins
Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France

Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l'année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l'ancien réfectoire du couvent.

Métro : ligne A – station Capitole

