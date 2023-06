Voyage dans le Temps Couvent des Jacobins Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse.

Voyage dans le Temps 8 et 9 juillet Couvent des Jacobins réservation possible (facultative)

Après le succès des premières éditions, le Couvent des Jacobins revient avec une 3e édition de Voyage dans le Temps.

Depuis 800 ans le Couvent des Jacobins est témoin et acteur des siècles qui ont bouleversé la vie et l’histoire de Toulouse. Partez à la rencontre de personnages en costumes d’époque, laissez-vous surprendre par leur histoire. Une folle aventure vous attend !

Une vingtaine de comédiens raconteront de manière théâtralisée et avec un humour désopilant, les anecdotes passionnantes qui ont fait l’histoire du lieu. Vous serez invités à marcher dans les pas de celles et ceux qui ont foulé le sol du couvent des Jacobins à travers les siècles…

Informations pratiques

> Samedi 8 et dimanche 9 juillet

> En continu de 10h à 18h

> Tarif : 5€ / 3€/ 0€

> Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3J1Dcw5 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 23 82 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00

