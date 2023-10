Nocturne aux lampions Couvent des Jacobins Toulouse, 17 mai 2023, Toulouse.

Nocturne aux lampions 17 mai – 14 décembre Couvent des Jacobins 13€ / 6,50€

Visite EXTRAordinaire

Découvrez ce joyau médiéval sous une nouvelle lune : entre ombres et lumière, des formes s’esquissent, des détails se dévoilent… Promenez-vous, éclairé de la lumière vacillante de votre lanterne tel un visiteur du Moyen Âge. Vous pourrez alors aiguiser votre regard et prêter attention aux trésors cachés et insolites qui vous entourent pour livrer leur histoire. C’est une expérience fascinante qui vous attend au cœur de la nuit, pour une visite à la fois unique et mystérieuse.

Cette activité est proposée dans le cadre des visites EXTRAordinaires : des visites insolites et privilégiées lors desquelles vous serez accueilli en dehors des horaires d’ouverture au public.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228616872891 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T22:00:00+02:00 – 2023-05-17T23:00:00+02:00

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

visite insolite visite EXTRAordinaire

Couvent des Jacobins