Ciné Plein Air #7 « Ce qui nous lie » Couvent des Jacobins, 15 septembre 2023, Saint-Émilion.

Ciné Plein Air #7 « Ce qui nous lie » Vendredi 15 septembre, 20h30 Couvent des Jacobins Tarif normal : 12 €. Tarif enfant : 8 €.

Après 10 ans passés à parcourir le monde sans donner de nouvelles, jean, fils de vigneron revient en Bourgogne au chevet de son père malade qui décède juste après les vendanges.

Pour Jean, c’est l’heure du choix : celui de s’investir ou non dans l’exploitation et surtout, renouer les liens entre lui, sa soeur Juliette et son frère Jérémie.

Couvent des Jacobins 10 rue Guadet, 33330 SAINT-EMILION Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

couvent saint emilion