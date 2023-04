Ciné Plein Air #6 « Nous 3 ou rien » Couvent des Jacobins, 21 juillet 2023, Saint-Émilion.

Ciné Plein Air #6 « Nous 3 ou rien » Vendredi 21 juillet, 22h30 Couvent des Jacobins Tarif normal : 12 €. Tarif enfant : 8 €.

Embarquez pour une dégustation de Couvent des Jacobins dans l’ancienne boulangerie des Dominicains et installez vous confortablement et savourez votre popcorn devant le film.

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes.

Couvent des Jacobins 10 rue Guadet, 33330 SAINT-EMILION Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reception@couvent.wine »}, {« type »: « phone », « value »: « + 33(0) 5 57 24 70 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.couvent-jacobins-saint-emilion.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T22:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

