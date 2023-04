Soirée dégustation stand-up « Couvent Comedy Club » Couvent des Jacobins, 27 mai 2023, Saint-Émilion.

Pour cette 2nde édition, Couvent vous convie à un premier acte décontracté ponctué par son histoire et la dégustation de l’un de ses nectars.

Puis, les projecteurs seront rivés sur la crème de la nouvelle génération du stand-up girondin et parisien: un plateau animé par Certe Mathurin accompagné de: Elena Bentolila, Nordine Ganso et Thomas Angelvy.

Couvent des Jacobins 10 rue Guadet, 33330 SAINT-EMILION Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reception@couvent.wine »}, {« type »: « phone », « value »: « + 33(0) 5 57 24 70 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.couvent-jacobins-saint-emilion.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T18:00:00+02:00 – 2023-05-27T23:00:00+02:00

