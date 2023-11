Imagine Summit Couvent des Jacobins Rennes, 7 décembre 2023, Rennes.

Imagine Summit Jeudi 7 décembre, 09h00 Couvent des Jacobins PASS STANDARD : 89 € TTC

PASS GOLD : 129 € TTC

Anciennement appelé La Digital Tech Conference, l’événement phare de la French Tech Rennes St Malo change de nom pour avoir une vision plus inclusive de l’innovation et pour être au plus près de la promesse de l’événement : créer du lien, s’inspirer et croiser les mondes autour de l’innovation.

Programme

En conservant l’exploration des futurs, Imagine Summit invite à penser collectivement l’innovation, en regardant au-delà des seules technologies numériques.

Découvrez en une journée un condensé d’inspiration et un aperçu des grandes tendances de l’innovation.

Programme complet disponible sur : https://www.imagine-summit.tech/fr/programme

Partenariat

L‘Université de Rennes et sa fondation figurent parmi les partenaires de cet événement qui associe non seulement l’écosytème économique et social mais aussi académique, scientifique et étudiant.

L’occasion également de mettre en lumière le Campus Innovation de l’Université de Rennes, labellisé pôle universitaire d’innovation qui réunit l’ensemble des acteurs de l’innovation et de la valorisation des sites de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion.

Pour en savoir plus

Imagine Summit, coproduit par le Poool avec Destination Rennes et INRIA > https://www.imagine-summit.tech/

Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T09:00:00+01:00 – 2023-12-07T18:00:00+01:00

