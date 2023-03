Digital Tech Conférence Couvent des Jacobins, 5 décembre 2023, Rennes.

Après avoir lancé la réflexion sur la thématique de l’innovation vertueuse en « ouvrant le débat », et en créant une véritable dynamique qui a su embarquer l’ensemble des acteurs de notre territoire, cette édition sera celle de la démonstration. Place à la mise en avant de solutions vertueuses pour démontrer le « possible » et expliquer le « comment ».

La Digital Tech Conference crée un temps de rencontre entre acteurs d’univers professionnels différents. Ces échanges inspirent, créent et accélèrent les collaborations et les projets. Ce croisement d’univers se retrouve au sein du comité éditorial de l’événement. Académiques, chercheurs, acteurs publics et représentants du monde économique co-construisent activement un programme ciblant au plus juste les tendances innovantes de demain.

2023-12-05T08:30:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

