Repenser la relation de travail en entreprise Jeudi 30 novembre, 11h00 Couvent des Jacobins Sur inscription

David Alis, Président de l’Université de Rennes

Sophie Langouët-Prigent, Vice-Présidente de la Fondation Rennes 1

et les partenaires de la chaire « Droit des activités économiques – Claude Champaud »

ont le plaisir de vous inviter à un temps de présentation et d’échanges à l’occasion de la clôture de la 13ème chaire de la Fondation, portée par le Professeur Danièle Briand.

Quels régimes juridiques proposer pour repenser la relation de travail dans l’entreprise ? Bilan des travaux de la chaire avec Danièle Briand, titulaire, et les entreprises partenaires.

Regards philosophiques : des témoignages inspirants pour faire le pont entre philosophie, économie et travail !

La rencontre sera suivie d’un cocktail.

Réponse souhaitée pour le 24 novembre

Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T11:00:00+01:00 – 2023-11-30T12:30:00+01:00

