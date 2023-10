La Bataille du Climat – Projection-débat Couvent des Jacobins Rennes, 2 novembre 2023, Rennes.

La Bataille du Climat – Projection-débat Jeudi 2 novembre, 19h30 Couvent des Jacobins Gratuit sur inscription obligatoire – lien d’inscription à venir

Projection

La Bataille du Climat – documentaire (2022, 1h12m)

Écriture et réalisation : Elena Sender et Alexis Barbier-Bouvet

Depuis des dizaines d’années, les alertes se sont succédées. Scientifiques et experts n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme. La bataille du climat a commencé précisément il y a 51 ans. En 1972, le danger du changement climatique est évoqué lors de la première Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm. Dès lors, une lutte féroce s’engage, entre gouvernements, entreprises et ONG. Cette lutte oppose convaincus et sceptiques : ceux qui veulent agir pour éviter la catastrophe annoncée et ceux qui ont intérêt à ne pas bouger.

Ce film est le seul, à ce jour, à dévoiler les coulisses de cette histoire sur cinq décennies.

Débat

Quels enseignements tirer de cette histoire globale, pour agir en local ?

Avec la participation des auteurs du documentaire, et de :

– Jean-Raynald de Dreuzy, directeur de recherche CNRS à l’ENS Rennes dont il dirige le département Sciences de l’Environnement (sous réserve)

– Olivier Dehaese, vice-président de Rennes Métropole, en charge de l’Énergie et du Climat.

[Lien d’inscription à venir]

Cette projection-débat est un prolongement grand public de la 23e Réunion des sciences de la Terre organisée par la Société géologique de France et le laboratoire Géosciences Rennes (Université de Rennes / CNRS).

Soirée soutenue par le projet TISSAGE

Un événement CLIMATOSCOPIE

Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://rst2023-rennes.sciencesconf.org/ »}, {« link »: « https://www.geosoc.fr/ »}, {« link »: « https://geosciences.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://www.univ-rennes.fr/saps-tissage »}, {« link »: « https://www.clubpresse-bretagne.com/climatoscopie-le-club-se-mobilise-pour-un-meilleur-dialogue-sciences-medias-societe/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T19:30:00+01:00 – 2023-11-02T22:30:00+01:00

2023-11-02T19:30:00+01:00 – 2023-11-02T22:30:00+01:00

Climat Environnement

E. Sender/A. Barbier-Bouvet/Effervescence Prod.