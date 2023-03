Conférence Locale du Climat Couvent des Jacobins Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence Locale du Climat Couvent des Jacobins, 4 avril 2023, Rennes. Conférence Locale du Climat Mardi 4 avril, 08h30 Couvent des Jacobins Urgence climatique : Que sommes-nous prêts à changer? Entreprises, administrations, organisations, citoyens: Tous concernés, tous mobilisés !

Programme : 8h30 à 9h00 : accueil café 9h00 à 12h30 : plénière « Des mesures d'urgence aux changements de cap » 12h30 à 14h00 : cocktail déjeunatoire 14h00 à16h00 : ateliers Un seul choix d'atelier possible. • Atelier Mobilité : Voiture solo, camionnette pro : comment se passer de véhicule pour travailler ? • Atelier Rénovation : trop compliqué, on laisse tomber ? • Atelier Énergies renouvelables : produire local, qu'avons-nous à y gagner ? • Atelier Sobriété : Eau, énergie, ressources : moins consommer pour mieux partager ? • Atelier Entreprises : Urgence climatique : les entreprises locales en font-elles assez ? • Atelier Scénarios 2050 : Frugal, coopératif, technologique : quel scénario pour 2050 ? 16h30-17h30 : plénière « Et maintenant »

2023-04-04T08:30:00+02:00 – 2023-04-04T17:30:00+02:00

