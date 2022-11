Digital Tech Conference Couvent des Jacobins, 6 décembre 2022, Rennes.

Digital Tech Conference Mardi 6 décembre, 08h30 Couvent des Jacobins

De 69 et 139 euros (inclus : accès aux Transmusicales)

Un rendez-vous inspirant autour de l’innovation vertueuse

Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://lepoool.tech/ »}, {« link »: « https://www.inria.fr/fr »}, {« link »: « https://destination-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://www.ladigital.tech/fr »}]

Un événement co-produit par le Poool, Inria, Destination Rennes dont l’Université de Rennes 1 est partenaire.

Cette année, la Digital Tech Conference dépasse l’objectif d’inspiration et de débat, pour proposer des solutions plus concrètes : un espace démonstration de plus de 50 stands dédiés aux start-ups propose des solutions innovantes et vertueuses. Pour réseauter, concrétiser les collaborations, et accélérer l’émergence de projets, un espace Business meetings sera également à disposition.

Parmi les sujets incontournables de cette édition : le biomimétisme, le métavers et le web3, low-tech, économie circulaire, future of work, diversité et inclusion, innovation et protection des ressources.

Au programme : keynotes,Tables rondes, Performances, interviews et pitchs de startups articulés autour de 3 grands enjeux :

Les compétences (éducation – formation ; recherche ; emploi ; financement ; entrepreneuriat)

Le monde vivant (environnement ; climat ; santé ; alimentation ; mobilité), où l’on trouvera notamment la keynote de Kalina Raskin, directrice générale de la SCIC Ceebios, autour du biomimétisme

La société (cybersécurité et privacy ; démocratie ; culture ; inclusion), avec notamment l’interview d’Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité du Groupe Orange autour de la diversité et l’inclusion.

Organisé en marge et en partenariat avec les Trans Musicales, l’événement entend détecter les nouvelles tendances de la tech tout comme le festival déniche les nouveaux courants musicaux.

La Digital Tech Conference donne aussi rendez-vous le jeudi 8 décembre au Parc Expo de Rennes pour permettre aux détenteurs d’un pass « XL » d’assister aux Trans Musicales et d’accéder à son salon VIP.

Programme détaillé sur le site de la Digital Tech



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T08:30:00+01:00

2022-12-06T18:00:00+01:00