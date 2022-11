European Cyber Week Couvent des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

European Cyber Week Couvent des Jacobins, 15 novembre 2022, Rennes. European Cyber Week 15 – 17 novembre Couvent des Jacobins

Sur inscription – gratuit hors accès aux conférences C&ESAR et CAID

Forum à dimension européenne portant sur la cyberdéfense et la cybersécurité Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne Rassemblement à Rennes d’un écosystème d’excellence français et européen, riche de sa diversité et du haut niveau de ces intervenants, l’European Cyber Week est le lieu où se rencontrent tous les acteurs de la filière cyber souveraine. C’est également un lieu de networking convivial pour les participants, leaders d’opinion, partenaires, et sociétés commerciales. Organisé sur 3 jours par le Pôle d’excellence cyber, avec ses membres publics et privés, cet événement rassemble une quinzaine d’événements en valorisant les activités de formation, de recherche et d’innovation, de développement économique et industriel, mais aussi de recrutement afin de répondre aux enjeux européens de la cybersécurité d’aujourd’hui et de demain. L’Université de Rennes 1 est partie prenante de l’European Cyber Week au travers du pilotage de Cyberschool, l’unique école universitaire de recherche en cybersécurité de France, ainsi que par l’activité de ses personnels enseignants-/chercheurs et d’appui à la recherche au sein des unités mixtes IRISA, IRMAR, IETR et IODE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T09:00:00+01:00

2022-11-17T18:00:00+01:00 European Cyber Week

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Ville Rennes lieuville Couvent des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Couvent des Jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

European Cyber Week Couvent des Jacobins 2022-11-15 was last modified: by European Cyber Week Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins 15 novembre 2022 couvent des jacobins Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine