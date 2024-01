LA TRAVIATA DE G.VERDI COUVENT DES JACOBINS – AUDITORIUM Rennes, dimanche 17 mars 2024.

L’opéra de Verdi La Traviata sera présenté dans une version condensée mise en scène. Nous avons choisis les plus beaux extraits pour vous raconter l’histoire de Violetta et d’Alfredo.Choeur et Orchestre Médicis accompagneront les solistes. La mise en scène est signée Flavien Maléval

Tarif : 20.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 16:00

Réservez votre billet ici

COUVENT DES JACOBINS – AUDITORIUM PLACE SAINTE-ANNE 35000 Rennes 35