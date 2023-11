Concert de Noël : Petit coeur de mondelle Couvent des franciscaines Rodez, 10 décembre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

Le concert de Noël « Petit coeur de mondelle » sous la direction de Stéphane Berrone aura lieu le 10 décembre, à Rodez..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Couvent des franciscaines

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



The « Petit coeur de mondelle » Christmas concert, conducted by Stéphane Berrone, takes place on December 10 in Rodez.

El concierto de Navidad « Petit coeur de mondelle », dirigido por Stéphane Berrone, se celebra el 10 de diciembre en Rodez.

Das Weihnachtskonzert « Petit coeur de mondelle » unter der Leitung von Stéphane Berrone findet am 10. Dezember in Rodez statt.

