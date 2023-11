La peur des autres. Essai sur l’indésirabilité Couvent des Dominicains Lille, 25 novembre 2023, Lille.

La peur des autres.

Essai sur l’indésirabilité Samedi 25 novembre, 10h00 Couvent des Dominicains Entrée libre

Face aux défis que suscite l’altérité, la « peur de l’autre » l’emporte trop souvent sur

tout désir de rencontre, tout devoir d’hospitalité et dès lors sur toutes les exigences de

la « vie commune », sociale, économique et politique. La « peur de l’autre », latente et

naturalisée, que chacun cultive à son insu, n’exige-t-elle pas de contrarier une image de

soi sur-valorisée pour que puisse advenir un authentique désir de « vie commune » ?

Couvent des Dominicains 7 avenue Salomon Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

