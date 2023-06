EMBRASSER UN ARBRE, EMBRASSER LE TEMPS | Emmanuelle Huynh couvent des dominicains Lille, 18 juin 2023, Lille.

EMBRASSER UN ARBRE, EMBRASSER LE TEMPS | Emmanuelle Huynh Dimanche 18 juin, 15h00 couvent des dominicains De 5€ à 14€

Pour Latitudes Contemporaines, c’est avec les arbres lillois du Couvent des Dominicains et du jardin de la Médiathèque Jean Levy que la chorégraphe Emmanuelle Huynh et le compositeur Christian Sebille entreront en dialogue.

Le projet commence en 2020 : Emmanuelle Huynh danse avec les flamboyants d’Ho-Chi-Minh-Ville, uniques témoins du départ de son père du Vietnam pour la France des dizaines d’années plus tôt. Depuis, elle a rencontré d’autres arbres : des conifères, des oliviers… En collaboration avec le compositeur Christian Sebille, elle crée un duo danse-musique in situ, qui se recrée en chaque lieu après plusieurs jours d’immersion auprès des arbres, des paysages et des spécialistes de la végétation locale. Par une danse avec les arbres en des lieux dispersés, Emmanuelle Huynh invoque ce dont les arbres ont été les témoins. Christian Sebille habille le paysage par le son qui s’en trouve transformé, habité par des ailleurs. Une métamorphose de l’espace.

Informations accessibilité :

Présence de textes parlés en français

Photographie originale © Christian Sebille

Le 18 juin à 15h au Couvent des Dominicains, 7 Av. Salomon, 59800 Lille

Accès :

Station de Tram Saint-Maur puis 5min de marche

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

Lieux partenaires du festival :

LE GRAND SUD | maison Folie Wazemmes | La Rose des vents | La Condition Publique | l’Opéra de Lille | Théâtre de l’Oiseau-Mouche | Théâtre Massenet | Musée LaM | L’Aéronef | Bibliothèque Municipales de Lille | Le Couvent des Dominicains | La Fileuse

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

couvent des dominicains 7 avenue Salomon Lille 59110

2023-06-18T15:00:00+02:00 – 2023-06-18T15:50:00+02:00

