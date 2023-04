Découvrez la chapelle d’un couvent rénovée dans les années 50 Couvent des Dominicaines Monteils Catégories d’évènement: Aveyron

Monteils

Découvrez la chapelle d’un couvent rénovée dans les années 50 Couvent des Dominicaines, 17 septembre 2023, Monteils. Découvrez la chapelle d’un couvent rénovée dans les années 50 Dimanche 17 septembre, 14h00 Couvent des Dominicaines Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir ses vitraux, ses sculptures et son mobilier liturgique… Une conférence sera donnée sur la restauration de la chapelle menée au début des années 50 par l’architecte Pierre Vago. Elle portera principalement sur les vitraux : ceux de Gustave Singier dans le chœur des fidèles et ceux de Jean-Luc Perrot dans le chœur des religieuses et la salle du chapitre. Ce sont des œuvres abstraites de grande importance dans l’histoire du vitrail moderne. Comme cette restauration fut conçue comme un tout, les autres éléments du programme seront aussi présentés : l’architecture elle-même, les sculptures d’Albert Dubos et de Mabel Gardner, et le mobilier liturgique de Gilbert Poillerat. Couvent des Dominicaines Le Couvent, 12200 Monteils Monteils 12200 Aveyron Occitanie 05 61 58 48 65 http://www.dominicaines-Monteils.com Le couvent est une imposante construction du XIXe siècle. Dans son parc arboré il domine le village. Ses quatre côtés enclosent une cour avec ses arcades. Du dehors son architecture classique ne laisse rien deviner d’une chapelle redessinée, après un incendie, par l’un des plus grands architectes français du XXe siècle. D’une salle encombrée de références pseudo-gothiques, il a fait une chapelle lumineuse aux lignes épurées. Accès par la route, parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Daniel Laonet

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Monteils Autres Lieu Couvent des Dominicaines Adresse Le Couvent, 12200 Monteils Ville Monteils Departement Aveyron Lieu Ville Couvent des Dominicaines Monteils

Couvent des Dominicaines Monteils Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteils/

Découvrez la chapelle d’un couvent rénovée dans les années 50 Couvent des Dominicaines 2023-09-17 was last modified: by Découvrez la chapelle d’un couvent rénovée dans les années 50 Couvent des Dominicaines Couvent des Dominicaines 17 septembre 2023 Couvent des Dominicaines Monteils Monteils

Monteils Aveyron