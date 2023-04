Atelier musical participatif Couvent des cordeliers saint nizier sous charlieu saint nizier sous charlieu Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Nizier-sous-Charlieu

Atelier musical participatif Couvent des cordeliers saint nizier sous charlieu, 4 juin 2023, saint nizier sous charlieu. Atelier musical participatif Dimanche 4 juin, 10h30, 15h00 Couvent des cordeliers saint nizier sous charlieu Savez-vous que l’on peut faire de la musique avec des cougourdes ? Un musicien cougourdonnier vous accueille pour vous montrer comment les végétaux deviennent des instruments de musique.

Avec Musicolo, les végétaux deviennent des tambours d’eau, maracas, arc musical, guïro, piano à pouces, cabacloches et autres instruments de musique issus de son imagination. Vous êtes invités à rejoindre l’orchestre ! Couvent des cordeliers saint nizier sous charlieu 1, chemin des Cordeliers 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU saint nizier sous charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.77.60.07.42 https://www.loire.fr/jcms/c_743950/couvent-des-cordeliers#niveau_3 Vers 1280, après de nombreux démêlés avec les bénédictins de Charlieu, des franciscains fondent un couvent à la limite de la ville. Détruit vers 1360, il est reconstruit début du 15ème siècle. Il est fermé en 1792. Le couvent des Cordeliers est un des rares sites franciscains médiévaux encore visibles en France aujourd’hui. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Musicolo

