2023-08-12 – 2023-08-14

Alpes-de-Haute-Provence . 3 journées qui se déroulent sous forme de conférences, entourées d’expositions d’art (photographies, sculptures, peinture) et 2 soirées de concert (musiques du monde) et spectacles. contact@aunomdelamereterre.org +33 7 49 11 74 22 https://www.aunomdelamereterre.org/festival-2023 Couvent des Cordeliers Bd des Martyrs Forcalquier

