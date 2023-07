Les apéros au jardin des Cordeliers Couvent des Cordeliers Châteauroux, 18 août 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Visite guidée du couvent des Cordeliers suivie d’une dégustation de produits locaux au cœur des jardins avoisinants..

Vendredi 2023-08-18 18:00:00 fin : 2023-08-18 19:30:00. 8 EUR.

Couvent des Cordeliers

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Guided tour of the Cordeliers convent followed by a tasting of local products in the heart of the surrounding gardens.

Visita guiada del convento de los Cordeliers seguida de una degustación de productos locales en el corazón de los jardines que lo rodean.

Geführte Besichtigung des Cordeliers-Klosters mit anschließender Verkostung lokaler Produkte in den umliegenden Gärten.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Châteauroux Berry Tourisme