Exposition « CharlElie Couture, urban poetic : peintures & photographies » Couvent des Cordeliers Châteauroux, 16 septembre 2023, Châteauroux.

Exposition « CharlElie Couture, urban poetic : peintures & photographies » 16 et 17 septembre Couvent des Cordeliers

Venez découvrir l’univers singulier de l’artiste CharlElie Couture à l’occasion de l’exposition urban poetic, peintures et photographies présentée au couvent des cordeliers et à l’hôtel de ville, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Musicien, photographie, peintre, scultpeur, architecte… véritable touche à tout, CharlElie Couture se réclame « multiste » et « spécialiste de la diversité ».

Couvent des Cordeliers 4 rue Alain-Fournier 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 54 08 33 00 Le Couvent des Cordeliers de Châteauroux a été construit au XIIIe siècle selon le type des maisons de l’Ordre Franciscain : une grande église à laquelle sont accolés deux bâtiments en équerre, une aile parallèle à l’église fermant la cour du cloître. Les jardins en terrasse, arrosés par trois sources vives, descendaient à l’origine jusqu’à l’Indre. De grandes caves servaient de communs et de dépendances au couvent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée Bertrand de Châteauroux