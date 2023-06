Sur les pavés, le trad #3 – Animation musicale à Charlieu Couvent des Cordeliers Charlieu, 17 septembre 2023, Charlieu.

« Sur les pavés, le trad » est un évènement co-organisé par le CMTRA et les associations de musiques et danses traditionnelles de la région lors des Journées Européennes du Patrimoine. Le patrimoine musical et dansé, historiquement présent sur notre territoire et sans cesse réinventé, sera interprété simultanément dans plusieurs villes de la région, pour le plus grand plaisir des passants et visiteurs.

Au couvent des Cordeliers de Charlieu, retrouvez les Infos Danses !

reseau@cmtra.org – 04 78 70 81 75

https://bit.ly/AppelSurlesPavés2023

Couvent des Cordeliers 1 Chemin des Cordeliers 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 60 07 42 http://www.loire.fr [{« link »: « mailto:reseau@cmtra.org »}, {« link »: « https://bit.ly/AppelSurlesPavu00e9s2023 »}] Fondé vers 1280, détruit pendant la guerre de Cent Ans, ce couvent franciscain fut reconstruit entre la fin du 14e et le début du 15e siècle. Son cloître est classé in extremis Monument historique en 1910. De son histoire tourmentée, il conserve ses principaux éléments architecturaux : son église et sa charpente du 17e siècle, son cloître gothique, son ancienne bibliothèque. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

