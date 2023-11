Le Monastère des Clarisses Couvent des Clarisses Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

En sommeil depuis le départ des Clarisses en 2008, le Couvent des Clarisses renaît pour devenir un lieu incontournable de la transition écologique.

Cette visite reviendra d’abord sur la vie de cette communauté, dont l’idéal est la pauvreté absolue. Un membre du collectif Zerm, porteur du projet d’occupation transitoire « Saisons Zéro », apportera également un éclairage

sur cette expérience d'intervention alternative sur le patrimoine. Depuis sa construction en 1857, ce monastère de style néogothique n'a subi aucun dommage. Il fut occupé jusqu'en juin 2008 par les Sœurs Clarisses qui y ont implanté une école, et fut un fleuron du syndicalisme chrétien.

Admirez l'architecture harmonieuse de ce bâtiment ouvert au public durant les Journées du Patrimoine.

