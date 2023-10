DEAR STUFF, can you carry us ? Couvent des Clarisses Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix DEAR STUFF, can you carry us ? Couvent des Clarisses Roubaix, 6 octobre 2023, Roubaix. DEAR STUFF, can you carry us ? 6 octobre – 5 novembre Couvent des Clarisses Gratuit, sur rendez-vous hors des POAA Dans l’ancien Gymnase du Couvent des Clarisses, à l’initiative des résident.e.s qui occupent les ateliers situés au-dessus de l’Espace Croisé, « DEAR STUFF, can you carry us ? » est une exposition collective, autour de la question des objets irremplacables, qui invoque les puissances inhérentes aux objets.

Avec des œuvres de Flora Aussant, Ghyzlène Boukaïla, Wilfried Dsainbayonne, Julie Gaubert, Andréa Le Guellec, Paul Ralu et Victor Villafagne. → Vernissage le vendredi 6 octobre de 18h à 22h Ouverture de l’exposition dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes :

Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’exposition sera ensuite visible, sur rendez-vous, jusqu’au 5 novembre 2023. Affiche : Design graphique : Valentin Bigel & Louison Penvern Couvent des Clarisses 2 rue de Wasquehal Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://couvent-clarisses.joomla.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 54 94 50 »}] Depuis sa construction en 1857, ce monastère de style néogothique n’a subi aucun dommage. Il fut occupé jusqu’en juin 2008 par les Sœurs Clarisses qui y ont implanté une école, et fut un fleuron du syndicalisme chrétien.

Admirez l’architecture harmonieuse de ce bâtiment ouvert au public durant les Journées du Patrimoine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00 exposition couvent des clarisses Valentin Bigel & Louison Penvern Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Couvent des Clarisses Adresse 2 rue de Wasquehal Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Couvent des Clarisses Roubaix latitude longitude 50.688378;3.156652

Couvent des Clarisses Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/