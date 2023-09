Visite des Carmes Couvent des Carmes Avon, 16 septembre 2023, Avon.

Visite des Carmes 16 et 17 septembre Couvent des Carmes Entrée libre

Visite libre, découverte du Père Jacques et visite botanique.

De 14h à 17h30 :

-Visite libre du Mémorial Père Jacques et du jardin du couvent.

-Visite guidée des lieux.

À 14h30 et 16h projection du documentaire « par la Croix vers le lumière » (52’).

Couvent des Carmes 1 rue Père Jacques 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 72 28 03 https://www.carmes-paris.org/couvent-davon/ Le Couvent des Carmes, occupe un ancien Hôpital fondé en 1662 par Anne d’Autriche, agrandi par Louis XIV, puis Louis XVI.

Anciennement appelé « La Charité d’Avon » il a été édifié sur un terrain contenant un moulin à eau. Louis XIV, sur les instances de la reine Anne d’Autriche, s’en porta acquéreur et en fit donation aux frère Saint-Jean de Dieu, pour y construire un hôpital, les revenus du moulin devant couvrir ses frais. L’hôpital connaît jusqu’à la révolution des agrandissements successifs, notamment grâce à la générosité de Louis XVI et de Marie-Antoinette.

Dès 1792 l’établissement tombe en ruine et le Directoire prononce sa dissolution en 1796. En 1860 « La Charité d’Avon » est confiée aux Rédemptoristes qui en font une mission. Expulsés, ces derniers quittent la Charité qui retrouvera une fonction de couvent en 1920 avec l’installation des Carmes. Durant la dernière guerre, les Carmes s’illustrèrent avec l’intervention du Père Jacques pour sauver des enfants juifs. L’épisode sera repris par le cinéaste Louis Malle dans « Au revoir les enfants ». Aujourd’hui, les Carmes accueillent des laïcs, soucieux en quelques jours de retraite, de se ressourcer en ce havre de paix et de prière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Mairie d’Avon