Visitez un ancien couvent du XVIIème siècle Couvent des Carmélites Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel Visitez un ancien couvent du XVIIème siècle Couvent des Carmélites Saint-Mihiel, 16 septembre 2023, Saint-Mihiel. Visitez un ancien couvent du XVIIème siècle 16 et 17 septembre Couvent des Carmélites Découverte d’un ancien couvent du XVIIème siècle doté d’un couloir et d’un escalier datant du XVIIIème siècle et visite de la cour. Couvent des Carmélites 20 rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Malgré les réticences de la ville, des carmélites de Nancy s’installent à Saint-Mihiel en 1628, grâce à l’aide du pouvoir ducal. De 1628 à 1630, elles louent la maison « au Singe » dans le quartier de la Halle, puis achètent en 1630 une maison à l’angle de la future rue Raymond Poincaré et de la rue de la Tête d’Or. Éloignées de Saint-Mihiel par la guerre de Trente ans, de 1636 à 1639, elles reviennent dans leur maison en 1639 et bénéficient de l’appui des bénédictins ; les bâtiments sont reconstruits de 1721 à 1724 par (entre autres artisans non identifiés) Claude Poirot, maître charpentier à Issoncourt sur des plans de l’architecte nancéien Sébastien Mangeot (vraisemblablement l’architecte du duc Léopold). Les bâtiments conventuels sont vendus comme bien national en 1792, puis convertis en prison, l’église est détruite ; dans le courant du XIXème siècle, ils sont reconstruits et reconvertis en maisons d’habitation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 @gaelle montel Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Couvent des Carmélites Adresse 20 rue Raymond Poincaré, 55300 Saint-Mihiel Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Lieu Ville Couvent des Carmélites Saint-Mihiel

Couvent des Carmélites Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/