Visitez un ancien couvent Couvent des Annonciades Célestes Joinville, 16 septembre 2023, Joinville.

Visite du couvent des Annonciades Célestes (XVIIIe et XIXe siècles) avec :

– les jardins : oratoire, vivier…

– les intérieurs : réfectoire, escalier…

– l’exposition : faïences et porcelaines de Haute-Marne et de l’Est de la France.

Couvent des Annonciades Célestes 22 avenue Irma Masson, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 06 10 89 03 72 https://www.couventdesannonciadescelestes.com Ancien monastère de bénédictines (1555 – 1792), puis d’Annonciades Célestes (1840 – 1975).

Les bâtiments ont été reconstruits en 1760, tandis que des modifications furent apportées au milieu du XIXe siècle pour accueillir les Annonciades Célestes.

La visite permet la découverte d’une partie des deux ailes principales : escalier monumental, ancien réfectoire, ancienne infirmerie et pièce voûtée d’arêtes à pilier central. À l’extérieur, on peut admirer l’oratoire des Annonciades Célestes, ainsi que les vestiges du vivier. Stationnement dans la rue, à proximité. Possibilité de visite pour les personnes à mobilité réduite (l’accessibilité n’est pas parfaite mais relativement simple).

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Franck Fouquet