Chorale « Chœur à chœur » au couvent de Vaylats Couvent de Vaylats Vaylats, 1 décembre 2023, Vaylats.

Vaylats,Lot

La chorale « Chœur à Cœur » composée de 34 personnes hommes et femmes de Caussade et Castelnau Montratier avec un répertoire de chansons françaises des années 70/80 harmonisées à 4 voix.

La chef de cœur, Madame Moureau Marie Madelaine, passionnée par le chant a chanté avec l’ensemble organum de Marcel Pérés.

Elle dirige cette chorale ainsi que l’ensemble Polyfonia composé de 5 chanteurs (1 soprane, 1 alto, 1 ténor et 2 basses).

Leur répertoire sacré et profane est tourné vers la renaissance.Ils chantent pour le plaisir de chanter et de nous faire partager leur passion du chant, le public sera d’ailleurs sollicité pour les accompagner.

Un vin chaud et quelques gourmandises dans le couloir du cloitre clôtureront cette fin de journée.

PLACES LIMITEES

Participation financière libre au profit de l’Association Jean Liausu, prêtre Lotois qui créa la Congrégation des Filles de Jésus à Vaylats..

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Couvent de Vaylats

Vaylats 46230 Lot Occitanie



The « Ch?ur à C?ur » choir, made up of 34 men and women from Caussade and Castelnau Montratier, performed a repertoire of French songs from the 70s and 80s, harmonized in 4 voices.

The conductor, Madame Moureau Marie Madelaine, has a passion for singing, having sung with Marcel Pérés?s organum ensemble.

She directs this choir as well as the Polyfonia ensemble of 5 singers (1 soprano, 1 alto, 1 tenor and 2 basses).

Their sacred and secular repertoire focuses on the Renaissance, and they sing for the pleasure of singing and sharing their passion for singing with us.

A glass of mulled wine and a few delicacies in the cloister corridor will bring the day to a close.

PLACES LIMITED

Free admission to benefit the Association Jean Liausu, the Lot priest who founded the Congrégation des Filles de Jésus in Vaylats.

El coro « Ch?ur à C?ur », formado por 34 hombres y mujeres de Caussade y Castelnau Montratier, interpretó un repertorio de canciones francesas de los años 70 y 80, armonizadas a 4 voces.

La directora, Madame Moureau Marie Madelaine, es una apasionada del canto y ha cantado con el conjunto organum de Marcel Pérés.

Dirige este coro así como el conjunto Polyfonia de 5 cantantes (1 soprano, 1 contralto, 1 tenor y 2 bajos).

Su repertorio sacro y profano se centra en el Renacimiento, y cantan por el placer de cantar y de compartir con nosotros su pasión por el canto.

Una copa de vino caliente y algunos manjares en el pasillo del claustro pondrán el broche final a la jornada.

PLAZAS LIMITADAS

Entrada gratuita a beneficio de la Asociación Jean Liausu, sacerdote de Lot que fundó la Congregación de las Hijas de Jesús en Vaylats.

Der Chor « Ch?ur à C?ur », bestehend aus 34 männlichen und weiblichen Personen aus Caussade und Castelnau Montratier, mit einem Repertoire aus französischen Chansons der 70/80er Jahre, die vierstimmig harmonisiert wurden.

Die Dirigentin des Chors, Madame Moureau Marie Madelaine, ist eine leidenschaftliche Sängerin und hat mit dem Ensemble organum von Marcel Pérés gesungen.

Sie leitet diesen Chor sowie das Ensemble Polyfonia, das aus 5 Sängern besteht (1 Sopran, 1 Alt, 1 Tenor und 2 Bässe).

Ihr geistliches und weltliches Repertoire ist auf die Renaissance ausgerichtet. Sie singen aus Freude am Singen und teilen ihre Leidenschaft für den Gesang mit uns, das Publikum wird übrigens aufgefordert, sie zu begleiten.

Ein Glühwein und einige Leckereien im Flur des Klosters runden den Tag ab.

BEGRENZTE PLÄTZE

Kostenlose Teilnahme zugunsten der Vereinigung Jean Liausu, einem Priester aus Lot, der die Kongregation der Töchter Jesu in Vaylats gründete.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cahors – Vallée du Lot