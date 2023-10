JOURNÉE D’ÉTUDES MOSELLANES Couvent de Saint-Jean de Bassel Saint-Jean-de-Bassel, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-Bassel.

Saint-Jean-de-Bassel,Moselle

La journée d’études mosellanes est organisée par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine -section Sarrebourg (SHAL) et se décompose en deux parties : le matin, consacré l’actualité du patrimoine en Moselle et l’après-midi qui fera la part belle aux communications liées au territoire de SHAL – section Sarrebourg.. Tout public

Samedi 2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 16:00:00. 0 EUR.

Couvent de Saint-Jean de Bassel

Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est



The Moselle Study Day is organized by the Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – section Sarrebourg (SHAL) and is divided into two parts: the morning, devoted to current heritage issues in Moselle, and the afternoon, which will focus on papers relating to the SHAL – section Sarrebourg territory.

La Jornada de estudio del Mosela está organizada por la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – section Sarrebourg (SHAL) y se divide en dos partes: la mañana, dedicada a temas de actualidad patrimonial en el Mosela, y la tarde, que se centrará en ponencias relativas al territorio de la SHAL – section Sarrebourg.

Der Mosel-Studientag wird von der Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine – section Sarrebourg (SHAL) organisiert und besteht aus zwei Teilen: Der Vormittag ist den aktuellen Entwicklungen im Bereich des Kulturerbes im Département Moselle gewidmet, während am Nachmittag Vorträge aus dem Gebiet der SHAL – section Sarrebourg im Mittelpunkt stehen werden.

