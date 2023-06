Couvent de Reinacker, Reutenbourg (67) Couvent de Reinacker Reutenbourg Reutenbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Couvent de Reinacker, Reutenbourg (67)
Samedi 1 juillet, 20h00
Entrée libre

« Si la Bible m'était contée… »

Au sein de cette belle église, plusieurs activités auront lieu :

Le samedi 1er juillet :

– Musique et chants sépharades avec l’Ensemble La Travesia

– Contes bibliques par l’association des Contes bibliques de Strasbourg

– Découverte des symboles de l’église avec la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs Le dimanche 2 juillet :

Le dimanche 2 juillet :

Concert de musique classique et jazz par un quatuor de clarinettes.

Couvent de Reinacker
Reinacker, 67440 Reutenbourg
Tél: 03 88 03 23 26

Dates: 2023-07-01, 20h00 – 23h00

