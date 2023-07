Découvrez les édifices industriels d’une abbaye Couvent de l’Œlenberg Reiningue, 16 septembre 2023, Reiningue.

Découvrez les édifices industriels d’une abbaye Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Couvent de l’Œlenberg Gratuit. limité à 25 personnes. Inscription Obligatoire. lien de réservation pour chaque horaire.

Découvrez de manière inédite la minoterie monastique, toujours active et qui conserve sa chaîne de production ancienne. De l’ancienne brasserie au réseau de caves de garde percées, parcourez les mêmes espaces que les moines du milieu du XIXème siècle.

Cette découverte est proposée par le Service Inventaire et Patrimoines de la Région Grand Est à l’issue d’une enquête de terrain et d’un travail de dépouillement d’archives menés en 2022.

Couvent de l'Œlenberg rue d'Oelenberg, 68950, Reiningue Reiningue 68950 Haut-Rhin Grand Est 33 89 82 93 33 https://www.abbaye-oelenberg.com/ L'Histoire de l'abbaye de Notre-Dame de l'Œlenberg commence au XIe siècle. Elle est inscrite au titre des monuments historiques en 1992. Encore aujourd'hui, une communauté de moines cisterciens y réside selon la règle de saint Benoît.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Région Grand Est – Inventaire général – Photographie : Simon Durand