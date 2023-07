Visitez l’exposition « Nouveaux regards sur le patrimoine » d’une abbaye Couvent de l’Œlenberg Reiningue, 16 septembre 2023, Reiningue.

Visitez l’exposition « Nouveaux regards sur le patrimoine » d’une abbaye 16 et 17 septembre Couvent de l’Œlenberg Gratuit. Entrée libre.

Depuis juillet 2022, le service Inventaire et patrimoines de la Région Grand Est conduit une opération d’inventaire qui prend en compte la totalité des patrimoines présents : religieux, agricole et paysager, industriel et mémoriel. L’exposition présentée dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine met en lumière la patrimoine industriel de l’abbaye qui est aussi, un vaste domaine agricole et un lieu de fabrication de farine et de bière.

Couvent de l’Œlenberg rue d’Oelenberg, 68950, Reiningue Reiningue 68950 Haut-Rhin Grand Est 33 89 82 93 33 https://www.abbaye-oelenberg.com/ L’Histoire de l’abbaye de Notre-Dame de l’Œlenberg commence au XIe siècle. Elle est inscrite au titre des monuments historiques en 1992. Encore aujourd’hui, une communauté de moines cisterciens y réside selon la règle de saint Benoît.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Région Grand Est – Inventaire général – Photographie : Christophe Hamm