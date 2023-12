Traquea Santa Fest Couvent de la Visitation Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Traquea Santa Fest Couvent de la Visitation Roubaix, 16 décembre 2023 19:00, Roubaix. Traquea Santa Fest Samedi 16 décembre, 20h00 Couvent de la Visitation Entrée libre avec un jouet ou un don Lors de cet événement caritatif, des jouets et des dons seront collectés pour l’association Ludopital. Avec Mora, Muchos, KZCO, Lowkid, Ledocho, Cheeks, Coton Blanc, Rosslowkeyy… Couvent de la Visitation 128 boulevard de Strasbourg 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/LeCouvent.Roubaix/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

Heure : 19:00
Lieu Couvent de la Visitation
Adresse 128 boulevard de Strasbourg 59100 Roubaix
Ville Roubaix

