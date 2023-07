Festival Pile au RDV | Bryte + Deny Sinto + Logan + Edsik & Faraï Couvent de la Visitation Roubaix, 7 juillet 2023, Roubaix.

Festival Pile au RDV | Bryte + Deny Sinto + Logan + Edsik & Faraï Vendredi 7 juillet, 20h00 Couvent de la Visitation Gratuit

Alouette Records s’empare de la prog et vous propose un mélange subtile entre sonorités afro/électro, UK funky et dubstep ou encore reggaeton avec des artistes internationaux : Bryte (GH/GB), Deny Sinto (NL), Logan (GB) et Edsik et Faraï (FR).

Bryte

Rappeur incontesté de l’afro électro londonienne, Bryte s’impose comme leader du genre avec des collaborations explosives comme avec Mina (UK), More Time records Enchufada & Ransom Note Records. Sa récente apparition sur la chaine Colors confirme son originalité. Il nous montre l’Afrique moderne avec des morceaux dancefloors, incontournables en soirées ou en festivals.

Mc Logan

Artiste anglais d’origine jamaïcaine, Mc Logan est reconnu dans le milieu grime, UK funky et dubstep londonien depuis 2017. Il a joué dans les toutes les soirées et radios underground de la capitale, il a notamment collaboré avec Idris Elba, The Bug, BBC 1xtra, Newham Generals pour ne citer qu’eux. Athlète de haut niveau et artiste accompli, il navigue entre scène, studio, radio, production vidéos et compétitions sportives.

*Deny Sinto

*Figure incontournable de la scène afro néerlandaise, Deny Sinto s’est fait remarqué par ses nombreux morceaux à succès qui dépassent le million de vues sur Youtube. Dj et producteur congolais / hollandais, sa musique est un mélange de genres entre afro et électro bien péchue et rythmes chauds croisés aux sons dancefloor de festivals.

Edsik & Faraï

Depuis 2014, Edsik & Faraï est un duo de Dj jouant entre Dakar, Roubaix et Lille, des mixes colorés aux touche afrobeat, afrohouse et dancehall. Dès qu’ils prennent le contrôle des platines, la foule s’enflamme. Leur énergie est communicative et leur musique vous emporte dans les chaleurs caraïbeennes et africaines.

Couvent de la Visitation 128 boulevard de Strasbourg 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

Festival Pile au RDV

Illustration : RESCO