Visite guidée du couvent de la Visitation Couvent de la visitation Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne Visite guidée du couvent de la Visitation Couvent de la visitation Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne. Visite guidée du couvent de la Visitation 16 et 17 septembre Couvent de la visitation entrée libre Visites guidées avec commentaires sur la vie des soeurs. Projection d’une vidéo et exposition de documents. Couvent de la visitation 130 rue de la Visitation Maison des associations Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire Reconstruit à partir de 1818 par les religieuses de la Visitation à l’emplacement de l’ancien couvent des Capucins, il comprend un cloître, un réfectoire, une crypte, un parloir, des cellules de sœurs, un jardin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Asso Patrimoine du Pays de Mayenne Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu Couvent de la visitation Adresse 130 rue de la Visitation Maison des associations Ville Mayenne Departement Mayenne Lieu Ville Couvent de la visitation Mayenne latitude longitude 48.30708;-0.61791

Couvent de la visitation Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/