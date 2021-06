Mayenne Couvent de la visitation,maison des associations,53100 Mayenne Mayenne Couvent de la visitation Couvent de la visitation,maison des associations,53100 Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Visite commentée du couvent de la Visitation et de la vie des moniales. Exposition de documents et photos.

Entrée libre

Visite commentée des bâtiments du couvent de la Visitation. Couvent de la visitation,maison des associations,53100 Mayenne 130 rue de la Visitation 53100 Mayenne Mayenne Résidence Montana Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

