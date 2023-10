visite architecturale du couvent de La Tourette Couvent de La Tourette Éveux Catégories d’Évènement: Éveux

Rhône visite architecturale du couvent de La Tourette Couvent de La Tourette Éveux, 14 octobre 2023, Éveux. visite architecturale du couvent de La Tourette Samedi 14 octobre, 10h15 Couvent de La Tourette places limitées à 40 visiteurs, réservation et paiement en ligne sur notre site internet : 10€ tarif plein, 6€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans Visite commentée du couvent de La Tourette, en français.

Pendant 1h30 environ, venez découvrir avec notre médiateur comment Le Corbusier a conçu un couvent d’études pour les frères dominicains à la fin des années 1950. Toujours habité par une communauté de 9 frères aujourd’hui, le couvent est un lieu ouvert sur le monde et permet entre autres de comprendre les enjeux de l’architecture moderne. Couvent de La Tourette Route de La Tourette, 69210 Eveux Éveux 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 19 10 90 http://www.couventdelatourette.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.couventdelatourette.fr/le-couvent/reserver-votre-visite.html »}] https://www.couventdelatourette.fr/le-couvent/reserver-votre-visite.html Visite du couvent de La Tourette, lieu de vie d’une communauté de frères dominicains, conçu par Le Corbusier entre 1953 et 1959 parking gratuit à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:15:00+02:00 – 2023-10-14T11:45:00+02:00

2023-10-14T10:15:00+02:00 – 2023-10-14T11:45:00+02:00 couvent de La Tourette – Alexandre Schabel Détails Catégories d’Évènement: Éveux, Rhône Autres Lieu Couvent de La Tourette Adresse Route de La Tourette, 69210 Eveux Ville Éveux Departement Rhône Lieu Ville Couvent de La Tourette Éveux latitude longitude 45.822429;4.624386

Couvent de La Tourette Éveux Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eveux/