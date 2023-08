Visitez un couvent et son jardin Couvent de la Divine Providence Saint-Jean-de-Bassel Catégories d’Évènement: Moselle

Saint-Jean-de-Bassel Visitez un couvent et son jardin Couvent de la Divine Providence Saint-Jean-de-Bassel, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Bassel. Visitez un couvent et son jardin 16 et 17 septembre Couvent de la Divine Providence Entrée libre Visitez ce couvent et découvrez les plantes comestibles et les arbres de son parc. Couvent de la Divine Providence 14 rue Principale, 57930 Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est 07 50 42 20 01 https://couvent-saint-jean-de-bassel.fr/ https://www.facebook.com/couvent.saint.jean.de.bassel/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 50 42 20 01 »}] En 1827, les Sœurs de la Divine Providence installèrent leur maison mère à Saint-Jean-de-Bassel après avoir racheté une ancienne commanderie ayant appartenu aux chevaliers de l’ordre de Malte jusqu’à la Révolution. Les Chevaliers s’étaient eux même installés sur le domaine d’un monastère bâti au IXe siècle par les Augustines à l’emplacement d’une chapelle dédié à l’ermite Saint Bassollus. Durant les deux siècles qui suivirent, la congrégation construisit plusieurs grands bâtiments, un pavillon d’accueil et une chapelle de style gothique autour d’un jardin central. Une ferme et un grand parc arboré jouxtent les bâtiments du couvent. Actuellement une cinquantaine de Sœurs résident à Saint-Jean-de-Bassel après une vie passée au service des plus fragiles.

Le couvent accueille des groupes pour des réunions ou des rencontres de plusieurs jours (formations, séminaires, retraites …). Accès libre au parc du couvent. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Jules Hauss Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Saint-Jean-de-Bassel Autres Lieu Couvent de la Divine Providence Adresse 14 rue Principale, 57930 Saint-Jean-de-Bassel Ville Saint-Jean-de-Bassel Departement Moselle Lieu Ville Couvent de la Divine Providence Saint-Jean-de-Bassel latitude longitude 48.803354;6.993598

Couvent de la Divine Providence Saint-Jean-de-Bassel Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-bassel/