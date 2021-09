Beauvoir-en-Royans Beauvoir-en-Royans Beauvoir-en-Royans, Isère Couvent de Carmes – Visites et concert Beauvoir-en-Royans Beauvoir-en-Royans Catégories d’évènement: Beauvoir-en-Royans

Isère

Couvent de Carmes – Visites et concert Beauvoir-en-Royans, 18 septembre 2021, Beauvoir-en-Royans. Couvent de Carmes – Visites et concert 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 16:30:00 COUVENT DES CARMES 155 PORTE DE CHAMPVERE

Beauvoir-en-Royans Isère Beauvoir-en-Royans Visite guidée du site le samedi.

Animation autour du Fado dans la chapelle du couvent, chanté et expliquer par le trio “Talia Trio” le dimanche. pontoise.arlesienne@gmail.com +33 4 76 36 16 43 https://www.facebook.com/Les-Amis-du-Vieux-Beauvoir-130413864494404 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvoir-en-Royans, Isère Autres Lieu Beauvoir-en-Royans Adresse COUVENT DES CARMES 155 PORTE DE CHAMPVERE Ville Beauvoir-en-Royans lieuville 45.12135#5.33792