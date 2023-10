Vide-Greniers et Marché de Noël à Bélaye Couvent de Belaye Bélaye, 17 décembre 2023, Bélaye.

Bélaye,Lot

3 ème édition du Marché Artisanal et Vide-Grenier au Couvent à Belaye. Venez flâner toute la journée au milieu des stands et rencontrer les artisans locaux et pourquoi pas dénicher de belles choses pour faire plaisir pendant ces fêtes..

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Couvent de Belaye Place du Mercadiel

Bélaye 46140 Lot Occitanie



3rd edition of the Marché Artisanal et Vide-Grenier at Le Couvent in Belaye. Come and stroll around all day among the stalls and meet the local craftsmen, and why not find some beautiful things to please you during the festive season.

3ª edición del Marché Artisanal et Vide-Grenier en Le Couvent de Belaye. Pasee durante todo el día por los puestos y conozca a los artesanos locales, y por qué no, encuentre algún bonito detalle con el que darse un capricho durante las fiestas.

3. Ausgabe des Kunsthandwerkermarkts und des Trödelmarkts im Kloster in Belaye. Schlendern Sie den ganzen Tag durch die Stände und treffen Sie die lokalen Kunsthandwerker und finden Sie vielleicht ein paar schöne Dinge, mit denen Sie sich während der Feiertage eine Freude machen können.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT CVL Vignoble