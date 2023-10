Les Eco-Rencontres d’Alleins – 4e édition Couvent Alleins, 15 octobre 2023, Alleins.

Alleins,Bouches-du-Rhône

Rencontres avec des acteurs locaux de l’alimentation et de la transition écologique avec la participation de Nadia Sammut, cheffe étoilée engagée de la Fenière.

2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Couvent av Sadi Carnot

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meetings with local players in the field of food and ecological transition, with the participation of Nadia Sammut, starred chef from La Fenière

Encuentros con agentes locales implicados en la alimentación y la transición ecológica, con la participación de Nadia Sammut, chef de La Fenière, galardonada con una estrella Michelin

Treffen mit lokalen Akteuren der Ernährung und des ökologischen Wandels unter Teilnahme von Nadia Sammut, engagierte Sterneköchin von La Fenière

