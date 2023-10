Lost in the air – Escape Game Couvent Alleins, 14 octobre 2023, Alleins.

Alleins,Bouches-du-Rhône

Participez à un escape game à Alleins



Pris au piège dans un laboratoire, résolvez un ensemble d’énigmes liées à une problématique de qualité de l’air, reprenez le contrôle de la situation et délivrez le professeur prisonnier ..

2023-10-14 fin : 2023-10-15

Couvent av. Sadi Carnot

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in an escape game in Alleins



Trapped in a laboratory, solve a series of riddles linked to an air quality issue, regain control of the situation and free the imprisoned professor.

Participe en un juego de escape en Alleins



Atrapado en un laboratorio, resuelve una serie de enigmas relacionados con un problema de calidad del aire, recupera el control de la situación y libera al profesor encarcelado.

Nehmen Sie an einem Escape Game in Alleins teil



In einem Labor gefangen, lösen Sie eine Reihe von Rätseln, die mit einem Problem der Luftqualität zu tun haben. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Situation und befreien Sie den gefangenen Professor.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme du Massif des Costes